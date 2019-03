Das Projekt ‹Noviodunum› der Architekten Fruehauf Henry & Viladoms für die Erweiterung des ‹Musée du Léman› in Nyon.

Urs Honegger 14.03.2019 11:09

Die Erweiterung des ‹Musée du Léman› in Nyon hat eine wichtige Hürde genommen: Das Waadtländer Verwaltungsgericht hat die letzte Beschwerde gegen das Projekt der Architekten Fruehauf Henry & Viladoms abgewiesen. «Ich bin erleichtert über diesen Entscheid, der ein für Nyon symbolisches Projekt ermöglicht», zitiert «24heures» Stadtbaumeister Maurice Gay. Die Besitzer der benachbarten Parzelle hatten sich gegen die Anpassung des Zonenplans gewehrt und das Projekt in den vergangenen Monaten blockiert. Die Plänen stammen vom Lausanner Architekturbüro Fruehauf Henry & Viladoms, das mit dem Projekt ‹Noviodunum› 2014 den Wettbewerb gewonnen hatte.



