Die Spital-Passage von Verner Panton Fotos: Heimatschutz Basel

Die Rettung der Spital-Passage von Verner Panton führt zum Streit. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem: Autofreie Tage in Basel und Abbau der blauen Zone in Zürich.

Jonathan Jäggi 09.02.2022 10:30

Dass mit dem Neubau des Unispitals in Basel und dem Abriss der unterirdischen Passage zwischen City-Parking und Spital auch die Wandbemalung des international renommierten Künstlers Verner Panton verschwinden soll, führt zum Streitfall. Die «Basler Zeitung» berichtet. Remo Vitelli, Inhaber eines Antiquitäten- und Designgeschäfts, hat deshalb eine Onlinepetition lanciert: «Ein begehbares Kunstwerk eines der wichtigsten Designer der Geschichte soll zerstört werden», argumentiert Vitelli, «das darf nicht sein!» Knapp 300 Unterschriften sind bisher zusammengekommen. Mit seiner Aktion will er das Unispital zum Umdenken bewegen und den Basler Heimatschutz moralisch unterstützen. Eine Dokumentation der Panton-Passage sei zwar «richtig und wichtig», sagt Beat von Wartburg, LDP-Grossrat und Mitglied der Bildungs- und Kulturkommission gegenüber der Zeitung, ein vollständiger Erhalt aber nicht. Die Passage sei «eine architektonische Fehlplanung der 1970er-Jahre». Er fügt an: «Kunst im öffentlichen R...