Blick ins ‹Centre Aquatique› in Malley.

Die ‹Vaudoise Arena› in Malley eröffnet das ‹Centre aquatique› von Pont 12. ‹24heures› berichtet. Auch in der Presse: ein 2000-Dollar-Turnschuh im Metaversum und ein Basler Designer in einer US-Reality-Sendung.

Urs Honegger 23.08.2022 11:03

«Das grösste Hallenbad der Schweiz» Die ‹Vaudoise Arena› in Malley eröffnet das ‹Centre aquatique› von Pont 12. ‹24heures› berichtet. Auch in der Presse: ein 2000-Dollar-Turnschuh im Metaversum und ein Basler Designer in einer US-Reality-Sendung. 23.08.2022 11:03

Am 1. September öffnet das ‹Centre aquatique› als Teil der ‹Vaudoise Arena› in Malley bei Lausanne seine Tore für das Publikum. Gestern wurde «das grösste Hallenbad der Schweiz» der Presse vorgestellt. ‹24heures› war mit dabei und berichtet über die Infrastruktur, die Kosten und die Entstehungsgeschichte des Projekts des Lausanner Büros Pont 12. Der 43’000 Kubikmeter grosse Raum mit seinen vier Bassins soll in Zukunft täglich über 1000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Highlights für ‹24heure› sind die grossen Fenster, die den Blick auf den riesigen Raum freigeben, der skulpturale Sprungturm und die technischen Gagdets, die die Nutzung erleichterten. Weitere Meldungen: – «Der 2000-Dollar-Turnschuh, den man weder in der realen noch in der virtuellen Welt tragen kann»: Das Metaversum ist noch leer – doch manche Unternehmen experimentieren schon heute damit. Die ‹NZZ› berichtet. – «Wird dieser Modemacher ein neuer Star?»: Der junge Designer Yannik Zamboni aus Gelterkinden tritt in einer US-Reality-Sendung gegen neun Berufskollegen an. Dem Gewinner winkt der Aufstieg in der Modeindustrie. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Basel legt Grundstein für Naturhistorisches Museum und Staatsarchiv»: Der Neubau von EM2N im St. Johann soll 2026 fertiggestellt sein. Gestern wurde der Grundstein in einer Tiefe von 19 Metern platziert. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Die Sanierung des Theaters St.Gallen nimmt langsam Form an»: Die Betonfassade strahlt in hellem Grau, der neue Anbau steht, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. Doch als Laie könne man sich kaum vorstellen, dass der Umbau im Frühsommer 2023 fertig sein solle. – «Einer der grössten Bergstürze der Alpen»: Heute jährt sich der Bergsturz in Bondo im Bergell zum fünften Mal. Die ‹Südostschweiz› berichtet, wie sich die Gemeinde zurück zur Normalität k...