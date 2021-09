Das Büro als Club: allein oder gemeinsam zu arbeiten bei Vitra. Fotos: Julien Lanoo

Nora Fehlbaum, CEO von Vitra, spricht in der «NZZ» über Zusammengehörigkeit im Büro. Ausserdem in der Presse: der RBS-Bahnhof in Bern, lokales Holz fürs Baselbiet und die Renaturierung der Morges.

Urs Honegger 31.08.2021 10:41

Im Interview mit der «NZZ» erklärt Nora Fehlbaum, CEO des Designunternehmens Vitra, ihr neues Bürokonzept: «Die Grundidee des Club Office sind das Zusammentreffen und der Austausch, die soziale Interaktion steht für uns im Mittelpunkt. Je nachdem, was man vorhat, sucht man bewusst den passenden Ort für die jeweilige Arbeit auf.» Fehlbaum sieht vier ‹Worktypes›, die Konsequenzen für die Ausstattung des Arbeitsplatzes haben: «Der erste, der Workplace Resident, ist zu 100 Prozent vor Ort. Dazu gehören sicher unsere Leute in den Werkstätten, die Produktion kann nicht von zu Hause aus geschehen. Der zweite Typ ist der Workplace Enthusiast, der zwar auch einmal einen Tag zu Hause arbeiten könnte, aber grundsätzlich gerne im Büro anwesend ist. Der dritte Typ ist der Workplace Citizen, der gut konzentriert von zu Hause arbeiten kann und bis zur Hälfte der Zeit da ist, beispielsweise unsere IT.»



Weitere Meldungen:



– «Je billiger die Kleider, desto höher die Kosten für die Umwelt»: Die Modebranche schadet dem Klima mehr als die kommerzielle Luftfahrt. Doch das ökologische Bewusstsein der Hersteller ist noch klein und wird zum Geschäftsrisiko, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Ein neues Puzzleteil für den RBS-Bahnhof»: Gestern erfolgte der Durchschlag des Tunnels zwischen dem Eilgut-Areal und dem Hirschenpark. Wie gehen die Arbeiten für den neuen RBS-Bahnhof nun weiter? Der «Bund» berichtet.



– «Baselbiet soll nur noch lokale Bäume verbauen»: Es geht um echten Klimaschutz und den Nutzen von nachhaltigem Bio-Rohstoff, schreibt die «Basler Zeitung». Doch dazu müsse die Politik umdenken.



– «Von der Weltmesse zum gewöhnlichen Aussteller»: Die einst führende Uhren- und Schmuckmesse wirbt an den Geneva Watch Days um Kunden. Der Weg zurück an die Spitze der Branche wird steinig und lang, schreibt die «Basler Zeitung».



– Die Gemeinde Morges will den Fluss Morges renaturieren und das Seeufer neugestalten. «24heures» berichtet.



– Nach drei Jahren Totalsanierung eröffnet die ‹Usine à Gaz› in Nyon ihre Tore. Das Schmuckkästchen beeindruckt, muss aber noch gefüllt werden, schreibt «24heures».