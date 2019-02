Der ETH-Professor Kay W. Axhausen sagt im Interview mit der «NZZ» Umwälzungen im Stadtverkehr aufgrund der Digitalisierung voraus. Fotos: Nabeel Syed on Unsplash

«Das Auto wird nicht aussterben, dafür ist es viel zu praktisch», erklärt ETH-Verkehrsprofessor Kay W. Axhausen im Interview mit der «NZZ». Es stelle sich die Frage, wie man es weiterentwickeln könne: «Als Erstes folgt die Umstellung auf die Elektromobilität, hoffentlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Als Zweites steht die Ausdifferenzierung der Fahrzeugtypen an.» Selbstfahrende Autos hätten gerade für den Stadtverkehr ein grosses Potenzial, weil sie die beschränkt vorhandene Strassenkapazität besser ausnützen können. Mit Blick auf die Stadt Zürich und das erwartete Bevölkerungswachstum meint Axhausen: «Die meisten der erwarteten Zuzüger werden nicht mit suburbanen Erwartungen in die Stadt ziehen. Das heisst, sie werden kaum ein eigenes Auto besitzen wollen. Bereits heute ist der Anteil der autofreien Haushalte in Zürich mit über 50 Prozent höher als in den meisten anderen Schweizer Städten. Einen Kollaps sehe ich also nicht auf uns zukommen.»



– Im schweizerischen Wohnungsbau verursachen Baumängel jährliche Kosten von über 1 Milliarde Franken. «Mit der richtigen Vorbereitung könnten Bauherren vieles davon verhindern», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die Stadtberner Tiefbaudirektion will die Pläne für den Hochwasserschutz im Altenberg bis im Juni überarbeiten. Der «Bund» berichtet.



– «Was wäre, wenn das Maag-Provisorium bliebe?»: Die Stadt Zürich hat untersuchen lassen, was ein Fortbestand der gefeierten Interims-Tonhalle bedeuten würde. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Wie lebt es sich mit Staub und Baulärm?» Das «St.Galler Tagblatt» ist zu Besuch im Haus bei einer St.Galler Grossbaustelle.