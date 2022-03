Die Kommission des Zürcher Gemeinderats ist gegen die Totalsanierung Schauspielhaus, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›.

Die Kommission des Zürcher Gemeinderats ist gegen die Totalsanierung des Schauspielhaus, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Auch in der Presse: das Viererfeld, die Gletscherinitiative und Kanyes perfektes Hoodie.

Urs Honegger 03.03.2022 09:47

«Das Aus für den Pfauen-Neubau» Die Kommission des Zürcher Gemeinderats ist gegen die Totalsanierung des Schauspielhaus, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Auch in der Presse: das Viererfeld, die Gletscherinitiative und Kanyes perfektes Hoodie. 03.03.2022 09:47

Die zuständige Kommission des Zürcher Gemeinderats hat sich gegen die Totalsanierung des Schauspielhauses Pfauen ausgepsprochen. Dies bestätigte laut ‹Tages-Anzeiger› der Kommissionspräsident Stefan Urech (SVP) gegenüber dem Regionaljournal. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Sanierung mit leichten Eingriffen der ‹way to go› ist für die Zukunft», sagte Urech. Modernes Theater sei auch im historischen Saal möglich, davon sei eine Allianz von links bis rechts überzeugt. Der Kommissionsentscheid habe vorentscheidenden Charakter in der Kontroverse, die mittlerweile eineinhalb Jahre andauert, meint der ‹Tagi›: «Der Gemeinderat dürfte ihm bei seiner Abstimmung nächste Woche folgen.» Weitere Meldungen: – «Stadt Bern sagt Viererfeld-Abstimmung ab»: Der Berner Gemeinderat hat die Viererfeld-Abstimmung abgesagt. Grund ist die hängige Stimmrechtsbeschwerde, wie die Stadt Bern am Donnerstag mitteilte. Der ‹Bund› berichtet. – «Die Thurgauer Kehrichtverbrennungsanlage erreich...