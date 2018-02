«Comic-Journalismus» als Mittel zur Demokratisierung

Der Inder Sharad Sharma ist ein Comic-Künstler mit einer Mission: Er instruiert Menschen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und damit ein wenig die Welt zu verändern, schreibt die «LZ». Vier Zeichenfelder auf zwei A4-Seiten sind das Format, in dem ein Thema abgehandelt wird. Grassroots Comics heissen in Indien solche Bildergeschichten, die nicht von Comic-Künstlern, sondern von einfachen Leuten gezeichnet werden. Diesen Mittwoch ist er Gast im Literaturhaus Zentralschweiz in Stans und spricht mit Pierre Thomé, Leiter der Studienrichtung Illustration an der Hochschule Luzern unter anderem darüber, wie er mit seiner Arbeit einen Beitrag zur Demokratisierung leisten will.