«Herz des Campus»: der Neubau von Christ & Gantenbein auf dem Roche-Areal in Grenzach. Fotos: Visualisierung Christ und Gantenbein

Urs Honegger 16.09.2021 10:43

«Die Basler Architekten Christ & Gantenbein entwarfen das quaderförmige Gebäude, das in den vergangenen zwei Jahren gebaut wurde, mit weiten Räumen und viel Licht», schreibt die «Basler Zeitung» heute. Um möglichst viele Begegnungen zwischen Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu ermöglichen, seien beispielsweise Treppen und Aufzüge nicht in die Mitte, sondern in die vier Ecken des Gebäudes gelegt worden. Den Innenteil des ersten und zweiten Obergeschosses nimmt ein grosser Mehrzwecksaal ein, der bei Bedarf schalldicht in drei Räume unterteilt werden kann – laut Architekt Emanuel Christ ebenfalls ein Novum in der Konzeption eines Firmengebäudes: «Es geht darum, dass es Räume gibt, in denen nicht vorher genau festliegt, was passieren wird.» Flexibilität stehe auch bei der Innenausstattung von Inch Furniture an oberster Stelle, schreibt die «BaZ». Mit dem Parterre, das mit seinem Café der Öffentlichkeit zugängig ist, öffnet sich der Roche-Campus auch erstmals zum Grenzacher Ortskern hin. Weitere 20 Millionen Euro gab Roche laut «Basler Zeitung» für die Umstrukturierung und die Renaturierung des Campus aus.



