«Bunker für Kanye» Der Schweizer Architekt Valerio Olgiati veröffentlicht erste Pläne für das Haus von US-Rapper Kanye West. «20 Minuten» berichtet. Ausserdem: Ausbau des Bahnhofs Bern verzögert sich und Neubau in St. Gallen. 16.02.2022 10:12

Im vergangenen Dezember reiste Kanye West (der seinen Namen im Oktober offiziell zu Ye änderte) nach Graubünden. Dort traf sich der US-Rapper mit dem Schweizer Architekten Valerio Olgiati, um Pläne für zwei Privathäuser, ein Schulhaus und eine Stadt zu besprechen. «20 Minuten» berichtet. Vor wenigen Tagen postet der Architekt dazu erstmals den Grundriss des Hauses, dass er für Ye entworfen hat, auf Instagram. Es soll im Bundesstaat Wyoming gebaut werden, rund 4000 Quadratmeter gross werden und zehn Meter unter der Erdoberfläche liegen, schreibt die Zeitung. Im Grundriss ist eine runde Einfahrt sowie ein kreisrunder Pool zu erkennen. Die Küche links bekommt ein Zeltdach, das vermutlich aus der Erde ragt. Im hinteren Teil des Hauses entstehen fünf Schlafzimmer, jeweils mit einem angrenzenden Badezimmer, ebenfalls in Kreisform. Der nächste Schritt sei ein Besuch in Wyoming, um das Bauland selbst in Augenschein zu nehmen. Dort soll ein zweites Privathaus in Los Angeles entstehen, genauso wie eine Priv...