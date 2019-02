«Tages-Anzeiger» und «NZZ» berichten über die Debatte im Zürcher Kantonsrat zum geplanten Tunnel und Tram an der Zürcher Rosengartenstrasse.

Urs Honegger 12.02.2019 11:56

Gestern ging es im Zürcher Kantonsrat erneut um das 1,1 Milliarden Franken schwere Projekt an der berüchtigten Rosengartenstrasse: Ein Tunnel für die Autos und eine Quartierstrasse plus Tram oberirdisch. «Zweck des Vorhabens ist, das fast 50-jährige Strassenprovidurium namens Westtangente – auch Schandfleck von Wipkingen genannt – zu eliminieren. Die Verkehrskapazität aber soll erhalten bleiben», schreibt der «Tages-Anzeiger». SP, GLP, Grüne und AL wollten mit sechs Anträgen den Verkehr reduzieren, sie wurden allesamt abgelehnt. Die Sturheit beider Seiten bedrohe eine fällige Zürcher Stadtreparatur, kommentiert der «Tages-Anzeiger». Derweil will Zürichs Stadtregierung ihre Haltung zum Projekt nochmals diskutieren, erklärt Tiefbauvorsteher Richard Wolff im Interview.



Weitere Meldungen:



– «6 Fragen und Antworten zu 5G»: Nach der Auktion der Frequenzen ist der Weg für die neue Mobilfunktechnologie frei – oder doch nicht? fragt die «NZZ».



– «Bau höherer Häuser soll erleichtert werden»: Selbst grüne Wähler sind für eine Lockerung von Bauvorschriften, schreibt der «Bund».



– Das Ja der Stadt Bern zum kantonalen Energiegesetz ist ein starkes Mandat für eine griffige städtische Klimapolitik, meint der «Bund».



– «Die Poller werden eine Verbesserung bringen»: Ein Verkehrstechniker und ein Polizist diskutieren in der «Basler Zeitung» über die Probleme in der autofreien Basler Innenstadt.