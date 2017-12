«Brünnen fehlt die Urbanität»

Text: Andres Herzog / 1.12.2017 08:25

Der «Bund» spricht mit dem Ex-Stadtplaner Jürg Sulzer über das neue Berner Quartier Brünnen, das er als zu wenig dicht und zu wenig kompakt kritisiert. «Es fehlt die Urbanität, weil die Bauherren zu stark im Siedlungsbau der Achtzigerjahre verhaftet sind», so Sulzer. Brünnen sei weder Vorstadt noch Stadt. Das prämierte Siegerprojekt auf Baufeld eins sei symptomatisch für die Defizite der Überbauung. «Es sieht aus wie ein Stempel. Es geht eher um die Selbstverwirklichung des Architekten. Dieses Haus könnte überall stehen. Es vermittelt den klassischen Siedlungsbau anstelle verdichteter Stadtbauqualität.» Würde er nochmals planen, würde er die Strassen noch etwas enger und die Bebauung noch etwas dichter machen. «Zudem würde ich die Baufelder von Anfang an parzellieren.»

Weitere Meldungen:



– Der Architekt Rem Koolhaas plant für das New Yorker Guggenheim-Museum eine Ausstellung über die Zukunft der Architektur, die er jenseits der Metropolen vermutet. Die «NZZ» hat den Architekten gefragt, wie es zu diesem Sinneswandel kam.



– Das Office Oblique in Zürich der deutschen Architekten Konrad Scheffer und Sarah Haubner haben den Wettbewerb für das Andritz-Areal in Kriens gewonnen hat. Die «Luzerner Zeitung» stellt das Siegerprojekt vor.



– Die «NZZ» rät davon ab, an Partys mit Architekten über Architektur zu reden. «Versuchen Sie es mit Konversation, anstatt sich eine Gratiskonsultation zu erschleichen.»



– Zwischen neuen Bedürfnissen und Schutzcharakter: Das «St. Galler Tagblatt» stellt den Umbau des Verwaltungsgebäudes der SOB in St. Gallen vor.