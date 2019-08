Die ehemalige Stadthalle in Zürich wurde für Schweiz Tourismus umgebaut. (Foto: Amt für Städtebau Zürich, Juliet Haller)

Andres Herzog 28.08.2019 09:55

Die Stadthalle Zürich diente nur von 1906 bis 1949 ihrem ursprünglichen Zweck. Dann wurde aus der riesigen Halle ganz dem damaligen Zeitgeist entsprechend eine Autogarage, schreibt die «NZZ». Nun zieht Schweiz Tourismus in die Räume. «Die alten Malereien an der Decke sind – in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege – wieder freigelegt und konserviert worden», so die Zeitung. «Einige Ornamente, zum Beispiel an der einstigen Umrandung der Bühne, hat man ergänzt, den Eingriff aber ablesbar gemacht.» Der Zugang in die umgebaute Halle erfolgt über eine lange Röhre, die das Wohnhaus an der Strasse unterquert. Weil nun ja Schweiz Tourismus die Stadthalle nutzt, wird das Rohr passenderweise «Gotthardtunnel» genannt, schreibt die «NZZ».

