Seit dem ersten Werk, den VM-Houses in Kopenhagen (2005, Gemeinschaftswerk mit Julien de Smedt) überrascht Bjarke Ingels BIG Group mit unkonventionellen Ideen. Fotos: Werner Huber

In einem Gespräch mit der ‹NZZ› wirbt der Architekt Bjarke Ingels für eine «Hedonistische Nachhaltigkeit». Weitere Themen: Leere Läden in Winterthur, das Schwimmhallen-Projekt in Bern und ein Spital in Rennaz

Werner Huber 30.10.2019 10:14

Nach wochen-, ja monatelangen Anfragen erhielt die NZZ-Journalistin Antje Stahl einen Gesprächstermin mit Bjarke Ingels, Architekt und Gründer des Büros Bjarke Ingels Group BIG. Er wirbt dafür, dass Klimaschutz nicht Verzicht und Verbot heissen muss, sondern Vergnügen bereiten kann. «Hedonistische Nachhaltigkeit» ist eine der Ideen des Büros. Ingels anerkannt die Probleme der Erderwärmung, ist aber überzeugt, diese Herausforderung lösen zu können. Gegenwärtig arbeite das Büro an einer Art Meta-Projekt, genannt ‹Masterplanet›, ein Masterplan für den Planeten. «Der Klimawandel liegt entweder in den Händen von Politikern und Wissenschaftern. Was Architekten und Designer beitragen können, ist, dass Dinge realisiert, umgesetzt und gestaltet werden», sagt Ingels heute in der ‹Neuen Zürcher Zeitung›.

Und wie hält es Bjarke Ingels mit Greta Thunberg? Könnte er sich vorstellen, mit ihr zusammenzuarbeiten? «Klar!», sagt Ingels: «Greta ist ein grossartiges Maskottchen für eine Generation, die frustriert ist von der Vorstellung, dass die Welt unterzugehen scheint und niemand etwas dagegen tut». Allerdings gibt Bjarke Ingels zu bedenken, dass Energie zu verbrauchen keine schlechte Sache sei: es sei eines der Merkmale, die das Leben im Gegensatz zu toter Materie definieren. «Energie zu verbrauchen, ist also keine schlechte, sondern eine gute Sache, jedenfalls wenn man das Leben für eine gute Sache hält», meint Ingels in seiner für ihn typischen optimistischen Art. «Wir wollen Energie verbrauchen. Wir wollen sie nur nicht verschwenden».

Weitere Meldungen:

– Im Bahnhof Bern gibt es ab Montag die Gleise 49 und 50. Sie liegen in der Verlängerung der Gleise 9 und 10 und werden über ein 200 Meter langes, begehbares Dach erschlossen (Theo Hotz Partner Architekten). Damit ist der Betrieb im Bahnhof auch während des grossen Bahnhofausbaus gewährleistet, der noch bis 2027 läuft. Der ‹Bund› stellt das Bauwerk vor und erläutert die Änderungen, die ab Montag gültig sind.

– Ebenfalls im ‹Bund›: Am 17. November stimmt die Stadt Bern über eine neue Schwimmhalle ab (Projekt: Armon Semadeni). Der Artikel beantwortet sieben wichtige Fragen zum 75,5-Millionen-Franken-Kredit, der neben der Schwimmhalle auch Clubräume für den Tennisclub und Anpassungen der Sportanlagen umfasst.

– In einem langen Beitrag geht die ‹Neue Zürcher Zeitung› den zunehmenden Leerständen in Winterthurs Einkaufsmeile Untertor–Marktgasse–Obertor nach. Heute hat der «Schluuch» gegen den Onlinehandel und den billigen Euro zu kämpfen. Der Wandel begann jedoch schon vor zwanzig Jahren mit dem Einzug der ersten Kleiderketten, wie Urs Schach, Präsident der Untertor-Vereinigung, sagt. Um eine Chance zu haben, muss das Gewerbe zusammenspannen. Was jedoch einfacher gesagt als getan ist.

– Am Montag nimmt das Centre hospitalier in Rennaz (CHR) den Betrieb auf. Das Einzugsgebiet umfasst 190’000 Personen der Waadtländer Riviera und des Chablais (Waadt und Wallis). ‹24 heures› wirft einen Blick in das vom Neuenburger Büro GD Architekten (Bernard Delefortrie, Laurent Geninasca, Philippe von Bergen) entworfene Gebäude.