«Stadtzürcher Bevölkerung wächst wieder», schreibt der «Tages-Anzeiger». Ausserdem in der Presse: Falsches Bauprojekt in Basel, ein Besuch bei Gestalter Claude Kuhn in Bern und CO2- und wasserarmes Kochen.

Jonathan Jäggi 01.12.2021 09:46

Neue Prognosen von Statistik Stadt Zürich gehen davon aus, dass die Stadt von derzeit rund 436'000 auf 514'000 Personen im Jahr 2040 steigen wird. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zur Berechnung der Bevölkerungsszenarien verwenden die Statistikerinnen Informationen über bewilligte und geplante Wohnbauprojekte. Anhand dieser Datenquellen schätzten sie, dass von 2021 bis 2028 in der Stadt etwa 19 000 zusätzliche Wohnungen zur Verfügung stehen werden. Sollten Wohnflächenbedarf und Leerwohnungsziffer allerdings deutlich ansteigen, dürfte das künftige Wachstum jedoch auch darunter liegen, so die Statistiker. Noch sei unklar, ob dies eine Trendwende oder nur ein vorübergehender Effekt der stagnierenden Bevölkerungszahl seit Ende 2019 sei, schreibt Statistik Stadt Zürich.



Weitere Meldungen:



– «Die Basler Jungarchitekten Aaron Kohler und Marc Straumann narren die Öffentlichkeit mit Turm bei Mittlerer Brücke»: Am Dienstag kursierte in Basel ein Bauprojekt, das niemals gebaut werden soll. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Berner Grafik von Weltformat»: Der «Bund» besucht den Berner Gestalter Claude Kuhn, der sein neues Buch einem alten Lexikon widmet.



– «Bis in 20 Jahren soll für Heizungen und Warmwasser nur noch klimafreundliche Energie zur Verfügung stehen», schreibt die «NZZ» zur Abstimmung des Energiegesetztes in Zürich.



– «Planetarische Ernährung»: Ein neues Kochbuch zeigt, wie man nicht nur ohne Plastikabfall, sondern auch möglichst CO2- und wasserarm kocht. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.