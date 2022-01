Neben Zürich gibt es auch eine «Carte Brute» für die ganze Schweiz.

Andres Herzog 17.01.2022 11:50

Beton bewundern Die Fotografin Karin Bürki hat ikonische Sichtbetonbauten in und um Zürich auf einer Faltkarte verewigt. Ausserdem: Churer Quartierplan, Krienser Testplanung und Herisauer Ortsplanung. 17.01.2022 11:50

2019 gründete die gebürtige Zürcherin Karin Bürki das Format Heartbrut mit gleichnamiger Website, berichtet der «Tages-Anzeiger». Sie will «einen frischen Blick auf die Schweizer Beton-Ikonen werfen und die Solitäre vom hartnäckigen Monsterklischee befreien», erklärt sie gegenüber der Zeitung. Kürzlich hat sie die Carte Brute Zürich publiziert, eine Faltkarte mit den 40 markantesten Zürcher Beton-Ikonen. «Die Faltkarte aus dickem Papier lässt sich gut auf einen Spaziergang mitnehmen oder als Poster ins Homeoffice hängen», so der «Tages-Anzeiger». Sie ist so aufbereitet, dass sie auch Menschen ausserhalb der Architekturszene anspricht. 2017 begann Bürki in London Brutalismus-Ikonen zu fotografieren. Mittlerweile sei Heartbrut zum Vollzeitjob geworden, kantonale Kulturinstitutionen unterstützen das Format. Weitere Meldungen: – Gegen den Churer Quartierplan «Areal Cadonau» sind im April 2021 Einsprachen erhoben worden. Antworten stehen noch aus, berichtet das «Bündner Tagblatt». ...