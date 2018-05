Berner Montmartre?

Vor seinem inneren Auge sieht der Berner Verkehrsplaner Karl Vogel die Hodlerstrasse als zukünftige Künstlerstrasse. «Ähnlich wie im Pariser Montmartre», schreibt ‹Der Bund›. Die Stadt Bern will die heute viel befahrene Strasse «für die heutigen Flaneure aufwerten – und vielleicht gar verkehrsberuhigen». Was das heisst, ist freilich unklar, denn, so der Verkehrsplaner: «Es ist an den Anwohnern, die Strasse zu gestalten». Die Geschäfte und kulturellen Organisationen – Kunstmuseum, Progr und Kapitel – könnten «Ausstellungen, Diskussionen, Konzerte und Cafés» anbieten. Freilich nur abends, wenn man die Strasse temporär für den Verkehr sperren und die Parkplätze aufheben «könnte». Das alles ist noch luftiger Konjunktiv – doch die Strassenbewohner sind interessiert.

Weitere Meldungen:



– «Zürich gehört immer mehr privaten Gesellschaften», titel die ‹NZZ›. Die datenjournalistische Untersuchung zeigt: Vor allem in Albisrieden, Seebach und im Langstrassen-Quartier haben die Immobilien-AGs ihr Portfolio in den letzten acht Jahren deutlich ausgebaut.



– Der Bündner Bauskandal (siehe hier) sei «mehr als ein Fall BDP», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Die kantonale SP hat den gesamten «bürgerlichen Filz» im Visier. Sie verlangt eine parlamentarische Untersuchungskommission und fragt, welche Rolle das Tiefbauamt im Kartell spielte.



– «Zürcher entscheiden über eine halbe Milliarde Franken», titelt der ‹Tages-Anzeiger› über die Abstimmung am 10. Juni. Es geht um ein Verwaltungszentrum, ein Polizeiausbildungszentrum, ein Kripo-Zentrum, eine Busgarage und eine Wohnsiedlung. «Ernsthafte Opposition Opposition gegen die Bauprojekte ist nicht zu erwarten», schreibt der Tagi.