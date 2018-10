Der Gemeinderat präsentierte die neue Wohnstrategie «Wohnstadt der Vielfalt».

Bern setzt auf günstige Wohnung für die «Wohnstadt der Vielfalt». Der Gemeinderat präsentierte am Montag die Wohnstrategie für die Stadt Bern.

Anna Raymann 30.10.2018 10:05

Bern soll und wird wachsen. Um allen Platz zu bieten, braucht es gerade beim Wohnungsbau konkrete Massnahmen. Diese präsentierter der Gemeinderat am Montag mit der neuen Wohnstrategie «Wohnstadt der Vielfalt». Bis 2030 soll die Hälfte aller neuen Wohnungen – gut 4000 von 8500 – im preisgünstigen Segment entstehen. Dieses Ziel möchte die Stadt künftig mit 500 Millionen Franken für eigene Bauprojekte fördern. Einige Punkte in der Strategie, aber auch die grundsätzliche Forderung nach günstigem Wohnraum sind auch für Bern nicht neu. Architekten diskutierten am Hochparterre Städtebau-Stammtisch bereits im April über intelligente Zwischennutzungen für die Stadt. Über die neue Wohnstrategie informieren «Der Bund» und die «Berner Zeitung».



Weitere Meldungen:

– In Zürich Seebach entsteht eine Wohnsiedlung für 1800 Personen. Im Wettbewerb um den dazugehörigen Quartierpark setzten sich die Landschaftsarchitekten der Hager Partner AG mit ihrem Projekt «Terra Nova» durch. Die «NZZ» informiert.

– In fast der Hälfte aller Aargauer Gemeinden gibt es wenige bis keine Alterswohnungen. Der Kanton reagiert nun mit einem Handbuch, das wichtige Fragen stellt zum Wohnen im Alter, berichtet die «Aargauer Zeitung».

– Runde, filigrane Betonschalen lassen sich bald auch stricken. Forscher der ETH präsentieren an einer Ausstellung von Zaha Hadid Architects in Mexiko City ein erstes Beispiel namens «KnitCandela», schreibt die «Aargauer Zeitung».

– Der Basler Architekt Heinrich Degelo hat ein Konzept entwickelt, das Monatsmieten von nur zehn Franken pro Quadratmeter möglich macht. Ein Testbau wird auf dem Areal Erlenmatt Ost errichtet, schreibt die «TagesWoche».

– Möglich wäre es zwar, doch noch immer kommen die wenigsten Gebäude ohne Strom aus dem Netz aus. Einen Rundgang durch die ersten autarken Häuser macht das «Echo der Zeit».