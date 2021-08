Bern sucht Ideen für die Schützenmatte. Fotos: Manuel Zingg via bern.ch

Die Stadt sucht mit der Bevölkerung Ideen für eine Umgestaltung, berichtet der «Bund». Ausserdem in der Presse: der neue Radolfzellerpark in Amriswil und das «Klischee vom Graben zwischen Stadt und Land».

Urs Honegger 10.08.2021 10:25

«Schandfleck für die einen, Freiraum für die anderen: kaum ein Ort in Bern polarisiert so stark wie die Schützenmatte», schreibt der «Bund» heute. Nun sucht die Stadt Ideen zusammen mit der Bevölkerung Ideen für eine Umgestaltung. «Dazu gehen die Stadtplaner auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung. Vier Wochen lang betreiben sie auf der Schützenmatte ein offenes Büro, wo sie Anregungen entgegennehmen und über die Umgestaltung informieren.»

2016 erarbeitete die Stadt ein Nutzungs- und Entwicklungskonzept. Dieses wurde von den städtischen Fachstellen gemeinsam mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, Anrainern und Nutzerinnen erarbeitet. «Die 150 Parkplätze auf der Berner Schützenmatte sollen dauerhaft verschwinden, der Platz soll zum attraktiven Begegnungsort umgestaltet werden», schreibt der «Bund». Bis Ende 2022 soll nun eine Vorstudie für die definitive Umgestaltung ausgearbeitet werden. Wie bereits beim Nutzungs- und Entwicklungskonzept wird auch die Vorstudie partizipativ erarbeitet, wie die Stadtbehörden festhalten.



Weitere Meldungen:



– «Stadt Bern als digitales 3D Modell für alle»: Ein erstmals öffentlich gemachtes Modell bietet zahlreiche Informationen, wie etwa Flächen, Gebäudehöhen oder Schattenwurf. Der «Bund» informiert.



– Nach Rauswurf an Basler Rheinfelderstrasse: Die Zürich-Anlagestiftung verzichtete für die umfangreiche Sanierung auf eine Baupublikation. Um Einsprachen zu vermeiden? Für die Mieterinnen und Mieter ist der Fall klar. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Einwohner sind gespalten über den neuen Radolfzellerpark»: Auf der ehemaligen Grünfläche in Amriswil (TG) befindet sich heute ein neuer Park mit einer grossen Kiesfläche. In einer Umfrage des «St.Galler Tagblatt» wird deutlich, wie gespalten die Bevölkerung über den neu geschaffenen Treffpunkt ist.



– «Das Klischee vom Graben zwischen Stadt und Land ist zu simpel»: Eine wachsende Kluft gibt es nicht räumlich, sondern in den unterschiedlichen Identitäten aufgrund der gesellschaftlichen Erfahrungen und der sozialen Betroffenheit, schreibt Rudolf Strahm im «Tages-Anzeiger».



– «Künstlich verbilligte Mobilität ist schädlich»: Der Staat spendiert den Zugpassagieren die Hälfte der Reisekosten. Das ist volkswirtschaftlicher und ökologischer Blödsinn, schreibt die «NZZ».