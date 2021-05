Die Tunnelstrecke der Lausanne–Echallens–Bercher-Bahn wird verlängert. Im Bild die Station Lausanne-Chauderon von 1995. Fotos: Werner Huber

In Lausanne fährt die Lausanne–Echallens–Berger-Bahn künftig auf einer Art Yogamatte im verlängerten Tunnel. Ausserdem: Zentren in Wittenbach und Winterthur, eine Ausstellung und ein Film in Zürich.