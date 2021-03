Visualisierung des neuen Stadtquartiers im Münchensteiner Quartier Gstand. Fotos: Raumgleiter AG

Ein neues Quartier in Münchenstein (BL) sorgt für «heftige» Debatten. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem in der Presse: Zürcher Carparkplatz, Aufwertung in Pratteln und falsches Einfamilienhaus.