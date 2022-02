Wer die Pläne für die Schanzen-Anlage in Chongli für die Olympischen Winterspiele in China lieferte, bleibt ein Geheimnis. Ausserdem: das Büro der Zukunft, Metron gewinnen in Küttingen, Neubauten in Weilern.

Andres Herzog 11.02.2022 10:22

Bauwerk ohne Urheber Wer die Pläne für die Schanzen-Anlage in Chongli für die Olympischen Winterspiele in China lieferte, bleibt ein Geheimnis. Ausserdem: das Büro der Zukunft, Metron gewinnen in Küttingen, Neubauten in Weilern. 11.02.2022 10:22

«Die Schanzen zeigen, wie China seine Interessen durchsetzt», titelt die «NZZ». Das Projekt für die Skisprungschanze in Chongli schrieben die Organisatoren weltweit aus – mit Konditionen, die die Zeitung stark an die rauen Sitten im chinesischen Geschäftsalltag erinnern. «Wer einen Vorschlag abgeben wollte, musste die Eigentumsrechte am Entwurf zunächst an die Organisatoren in China übertragen.» Am Ende wurden in Peking sieben Vorschläge einem 25-köpfigen, hauptsächlich aus Chinesen bestehenden Expertengremium vorgestellt, so die Zeitung. Dazu gehörte auch Martin Renn, der im Allgäu ein Architekturbüro betreibt, das seit 2005 Skisprungschanzen plant. Wer schliesslich den Zuschlag bekam, ist selbst Renn nicht ganz klar. «Es kann auch sein, dass sie sich Teile aus verschiedenen Vorschlägen herausgepickt haben.» Mit der Ausführung des Projekts beauftragten die Organisatoren das chinesische Architekturbüro Teamminus. Weitere Meldungen: – Die «NZZ» spricht mit dem Innenarchitekten Stef...