Der freigestellte Berner Kantonsbaumeister sei über das Baudebakel des neuen Campus der Berner Fachhochschule in Biel gestolpert. (Im Bild das Vorprojekt von Pool Architekten)

Urs Honegger 16.06.2020 10:55

«Die Freistellung von Angelo Cioppi ist ein drastischer Schritt mit Seltenheitswert», schreibt der «Bund». Cioppi sei auch über das Baudebakel rund um den neuen Campus der Berner Fachhochschule in Biel gestolpert. Es habe aber auch «Differenzen beim Führungsverständnis» gegeben, zitiert der «Bund» den zuständigen Regierungsrat. «Doch kehrt damit im Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) die erhoffte Ruhe ein? Und gelangt so das Prestigeprojekt des Fachhochschulcampus Biel in geordnete Bahnen?», fragt die Zeitung. Erst Ende Mai hätten Experten das Campus-Projekt untersucht. «Ihr Bericht war für das AGG unter Cioppis Leitung zwar wenig schmeichelhaft. Doch stand das AGG nicht als einziger Schuldiger da.» Das Vertrauen in exponierte Führungskräfte sei auch in der Verwaltung sehr wichtig, umso mehr, wenn riesige Projekte wie der Campus Biel anstehen, erklärt Adrian Ritz, Professor für Public Management an der Uni Bern. Angelo Cioppi äusserte sich bis anhin nicht zu seiner Freistellung.



Weitere Meldungen:



