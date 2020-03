Die «Basler Zeitung» berichtet über einen Betrugs-Prozess in der Baubranche. Ausserdem in der Presse: Das IOK-Hauptquartier in Lausanne, das Hafenbecken in Basel und der Tesla-Konkurrent Polestar 2.

Urs Honegger 10.03.2020 09:56

«Mit der angesetzten Verhandlungsdauer von zwölf Tagen startet heute einer der grösseren Prozesse in der Basler Baubranche – ein Debakel, das Unternehmen in der Region nachhaltig geschädigt haben dürfte», berichtet die «Basler Zeitung». Alleine die Bauhandwerker-Pfandrechts-Einträge der Firma Erne hätten rund 13 Millionen Franken betragen, bei Sanitas Trösch 2 Millionen Franken. Zu Unregelmässigkeiten sei es auf zahlreichen Baustellen in der Region Basel, bei einem Mehrfamilienhaus in Arbon und bei Luxuseigentumswohnungen im Tessin gekommen. «Einen Teil dieses Bau-Debakels schreibt die Basler Staatsanwaltschaft zwei Personen zu – dem Geschäftspartner des beauftragten Architekten, der als Bau- und Projektleiter für die Kostenkontrolle zuständig war, und einem Elektriker aus der Region», schreibt die «BaZ». Der Elektriker und der Bauleiter sehen sich aber als Opfer in einem Komplott zwischen dem Architekten und der Bauherrschaft.



Weitere Meldungen:



– «Das nachhaltigste Gebäude der Welt hat ein Problem»: Architektur Das IOK-Hauptquartier in Lausanne gilt als Paradebau. Doch bei der grauen Energie hapert es, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Basler Regierung prescht bei Hafenbecken 3 vor»: Die Gegner des Hafenbeckens kritisieren, dass die Exekutive bereits heute einen möglichen Abstimmungstermin zum Referendum bekannt geben will. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Die Hoffnung auf einen Schlussstrich»: Der Kanton Graubünden hat sich mit fünf weiteren ins Baukartell verwickelten Firmen auf Zahlungen geeinigt. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Frauenfelder Stadtrat strebt Modellregion für E-Mobilität an»: Der Stadtrat setzt sich für die Umstellung auf Elektromobilität ein. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Wird der Polestar 2 zur Nummer 1?»: Teslas Model 3 ist die klare Nummer 1 der Elektroautos in der Schweiz. Doch mit dem chinesisch-schwedischen Polestar 2 rollt Ende Jahr ein ernsthafter Konkurrent in unser Land, schreibt der «Tages-Anzeiger».