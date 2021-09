So soll das Klanghaus am Schwendisee in Toggenburg einmal aussehen. Fotos: Meili & Peter Architkten

Urs Honegger 24.09.2021 10:22

«Das ist ein wichtiger Meilenstein», sagt Matthias Müller, Präsident der Klangwelt Toggenburg heute im «St.Galler Tagblatt». Die Behörden der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann und des Kantons St.Gallen haben die Abbruchbewilligung für das ehemalige Hotel Seegüetli und die Baubewilligung für das Projekt nach Plänen von Meili & Peter Architekten erteilt. Derzeit werde bereits eine neue Brücke erstellt, um die Schwendistrasse zu verlegen. «Im kommenden Jahr wird mit dem Bau des Klanghauses begonnen», schreibt das «St.Galler Tagblatt».



Weitere Meldungen:

– «Wolkige Tüll-Tutus, die rhythmisch pulsieren»: An der Design Miami in Basel können Besucher internationales Design und kuriose Ausstellungsstücke bewundern und erwerben, schreibt die «Basler Zeitung».



– «Basel-Stadt soll 2040 klimaneutral sein»: Der Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeitsinitiative sieht vor, dass der Stadtkanton zehn Jahre länger Zeit hat für «netto null». Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Mehr gestalterische Innovationskraft reinpacken»: Für das Projekt zur Versetzung des Bahnhofs Davos Dorf wird ein städtebaulicher Ideenwettbewerb lanciert. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Wie teuer wäre der Pflicht-Schutz vor Erdbeben?»: Das Parlament will alle Hausbesitzer verpflichten, sich an allfälligen Wiederaufbaukosten zu beteiligen. Die «NZZ» informiert.



– «Wenn man Technologie nicht bewusst nutzt, wird man von ihr benutzt»: Vor 40 Jahren entstand in Deutschland der Chaos Computer Club – Steffen Wernéry schrieb seine Satzung. Die «NZZ» berichtet.



Korrektur: In einer ersten Version stand im Lead des Beitrags, dass der städtebauliche Ideenwettbewerb in Chur ausgeschrieben wird. Richtig ist Davos.