Die «Basler Zeitung» zeigt die grössten Bauwerke der Region. Ausserdem in der Presse: Fahrverbot an der Zürcher Zollstrasse, der Grafikdesigner Armin Hofmann und der Teuflische Panzerkäfer.

Urs Honegger 22.10.2020 09:20

«Die Region Basel boomt und wächst in die Höhe», schreibt die «Basler Zeitung». «Immer mehr Bauwerke knacken die 100-Meter-Marke. Sie werden die Skyline der Stadt nachhaltig verändern.» Die Zeitung zeigt eine lange Liste vom 250 Meter hohen Chrischona-Turm, über den 221 Meter hohen ‹Roche Bau 3›, bis zum 110 Meter hohen Rosental-Turm und dem 100 Meter hohen Spengler-Park. Gleichzeitig berichtet die «Baz», dass das Pharmaunternehmen Novartis auf geplante Hochhäuser verzichtet und ihre Pläne für den Ausbau des Campus deutlich redimensioniert.



Weitere Meldungen:



– Lauben wie in Bern und Bologna würden Zürich behaglicher machen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Doch die Stadt habe diese Chance auch in jüngster Zeit verpasst, .



– «Autofahrverbot nördlich des Hauptbahnhofs»: Der Zürcher Gemeinderat will die Zollstrasse grüner gestalten. Die «NZZ» berichtet.



– Die Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst widmet dem 100 Jahre alt gewordenen Armin Hofmann widmet eine Ausstellung. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Raphael Hefti zeigt in der Basler Kunsthalle den Übergang vom Schweren ins Leichte, schreibt die «Basler Zeitung». Er lote die Tragkraft des Gebäudes aus, .



– Der Teuflische Panzerkäfer besitzt ein stabiles Exoskelett. Nun haben Wissenschaftler das Geheimnis seiner Widerstandskraft gelüftet, schreibt der «Tages-Anzeiger».