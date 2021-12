Je röter die Fläche eingefärbt ist, desto mehr CO₂ wird dort freigesetzt. Je grüner die Fläche eingefärbt ist, desto mehr CO₂ wird gebunden. (Angaben in kg CO₂ pro Jahr und m²) Fotos: Uni Basel/Open Street Map

Fehlende Parks und alte Heizungen bestimmen CO₂-Bilanz in der Basler Innenstadt. Die «BaZ» berichtet. Ausserdem in der Presse: das Parkregime beim Bahnhof Bern und das Signal-Areal in St. Moritz.

Urs Honegger 14.12.2021 09:45

«Wer sich die CO₂-Emissionen am Rheinknie anschaut, sieht Rot statt Grün», schreibt die «Basler Zeitung» heute mit Blick auf die Karte der Uni Basel, auf der zu sehen ist, welche Strassen und Gebäude der Innerstadt in den letzten drei Jahren besonders viel CO₂ in die Atmosphäre abgesondert haben. Die grössten Sorgenkinder sind die Gebäude – «oder besser gesagt: alte Gas- und Ölheizungen in den Gebäuden.» Anhand der Karte könne zudem beantwortet werden, wie viel Kohlenstoffdioxid von den Pflanzen im Zentrum der Stadt absorbiert wird. «Die Antwort lautet: fast nichts.» Die Stadt brauche also mehr oder wachsende Grünflächen, um das CO₂ abzufangen, bevor es in die Atmosphäre eintritt. Mit ein paar Strassenbäumen oder sogenannten Miniwäldern werde dieses Problem nicht behoben. «Effizient sind Grünflächen in der Grössenordnung eines Schützenmatt- oder Kannenfeldparks. Um mehr davon zu realisieren, wünscht sich die Wissenschaft eine engere Zusammenarbeit mit der Stadtplanung», berichtet die «Baz.



Weitere Meldungen:



– «Oben ein neues Parkregime, unten Gratisplätze in der Velostation»: Bei der Welle des Berner Hauptbahnhofs sind zu viele Velos parkiert. Die Stadt plant nun eine weitere Velostation - und sie will ein neues Parkregime testen. Der «Bund» berichtet.



– «Für den Tierpark eine Nummer zu gross»: Die neue Direktorin des Tierparks Dählhölzli, erklärt, warum der Park für die Berner Bären nicht erweitert wird. Der «Bund» berichtet.



– «Zurück auf Feld 1 fürs Eissportzentrum»: Die Gemeinde St. Moritz stellt das Signal-Areal nicht für eine regionale Eishalle zur Verfügung. Für die Region Maloja bedeutet dieser Entscheid des Gemeinderats ein herber Rückschlag, schreibt die «Südostschweiz».



– «Der Markt für Luxusuhren läuft heiss»: Hersteller und Auktionshäuser wissen Begehrlichkeit zu wecken – die Nachfrage hat aber noch andere Gründe, berichtet die «NZZ».