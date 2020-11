Der Kanton Baselland will eine generelle Rückbaubewilligung ausserhalb der Kernzone und eine Lenkungsabgabe für Deponie-Abfällen einführen. Fotos: Elissa Eady via Unsplash

Der Kanton will eine generelle Rückbaubewilligung ausserhalb der Kernzone und eine Lenkungsabgabe für Deponie-Abfällen einführen. Ausserdem in der Presse: Wie müssen Wanderschuhe aussehen?

Urs Honegger 12.11.2020 09:12

«Bauabfälle und Rückbaustoffe wie Betonabbruch, Mischabbruch oder Aushubmaterial sollen im Kanton Baselland verstärkt wiederverwertet werden», berichtet die «Basler Zeitung». So sollen im Kanton Basel-Landschaft eine generelle Rückbaubewilligung ausserhalb der Kernzone und eine Lenkungsabgabe für die Lagerung von Deponie-Abfällen eingeführt werden.

Vorgesehen sei eine Abgabe von maximal 50 Franken pro Tonne Abfall. Ausserdem soll «zur Bündelung der Vollzugstätigkeit im Baubereich» eine neue Fachstelle Baustoffkreislauf im Amt für Umwelt und Energie mit drei Vollzeitstellen geschaffen werden. Gemäss Kanton landen aus der Region Basel jährlich rund eine Million Tonnen Bauabfälle auf Baselbieter Deponien. «Durch eine bessere Ausschöpfung des Verwertungspotenzials und ein hochwertiges Recycling könne diese Menge wesentlich gesenkt und der Bauwirtschaft wertvolle Sekundärrohstoffe zugeführt werden», schreibt die «Basler Zeitung».



Weitere Meldungen:



– «Auf zum kulturellen Outdoor-Work-out!»: Skulpturen im öffentlichen Raum sehen oft merkwürdig aus, schreibt der «Tages-Anzeiger», «künstlerisch und sportlich sind sie aber überaus anregend».



– Die Stadt Zürich verbietet einem Gastronomen die Vitrinenwerbung, weil sie zu hell sind und das Stadtbild stören. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Im kommenden Winter wird der St. Moritzersee zur Freilichtbühne. Da die Grossanlässe wegen Corona wegfallen, hat sich St. Moritz einiges einfallen lassen müssen, schreibt die «Südostschweiz».



– «Müssen Wanderschuhe wirklich so aussehen?»: Laufschuhhersteller drängen ins Trekkinggeschäft und verändern das Traditionsprodukt «massiv», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Der Genfer Spitalhygieniker Didier Pittet hat ein Alkoholgel entwickelt, das die Handhygiene vereinfacht und in Zeiten von Corona besonders wertvoll ist, schreibt die «NZZ».