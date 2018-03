Basel plant Stadt-Expo

Die Basler Regierung hat für die Lancierungsphase einer neuen Landesausstellung einen Beitrag von 120'084 Franken bewilligt, berichtet die «bz» . Die Stadt Basel tritt zudem dem Verein «NEXPO – die neue Expo» bei. «Die zehn grössten Schweizer Städte gründen jetzt einen Verein. Gemeinsam tragen sie den Planungskredit von 500'000 Franken. Die Beiträge der einzelnen Städte richtet sich nach deren Bevölkerungszahl», sagt Sabine Horvath, die Basler Leiterin fürs Standortmarketing. Bis 2019 soll die Sondierungsphase andauern, bevor die Verantwortlichen in die Planung übergehen. «Ein Grundsatzentscheid müsste 2020 erfolgen.» Ab 2023 sei frühestens mit einer möglichen Umsetzung zu rechnen.

– An der Talstation Furtschellas in Sils Maria soll ein neues Hotel gebaut werden. Im April startet ein Projektwettbewerb mit fünf Architekten, schreibt die «Südostschweiz».

– Die Luxuskaufhauskette Galeries Lafayette hat in Paris seine Kunststiftung eingeweiht, meldet die «AZ». Sie liegt in der Nähe des Centre Pompidou in einem ehemaligen Industriegebäude, das Rem Koolhaas umgebaut hat.