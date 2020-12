Das «Franchi» von Pier Luigi Nervi. Fotos: Marco Menghi; courtesy Pier Luigi Nervi Project Association, Brussels

In Florenz soll das alte Fussballstadion von Pier Luigi Nervi einem neuen weichen und schafft damit Streitigkeiten. Ausserdem in der Presse: Soziale Bauprojekte in Zürich und Werkstätte in St. Gallen.