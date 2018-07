Aufrichte für das neue Zürcher Kunsthaus

Text: Urs Honegger / 4.07.2018 10:08

Foto: tadt Zürich, Juliet Haller

Die «NZZ» hat den Rohbau der Kunsthauserweiterung in Zürich besichtigt, musste sich aber «die einmalige Grosszügigkeit dieses Foyers, von der Kunsthaus-Direktor Christoph Becker schwärmte, lediglich vorstellen.» Gute Nachrichten konnte laut «NZZ» Stadtrat André Odermatt verbreiten: Nach heutigem Stand der Dinge könnten sowohl der Kredit von 206 Millionen Franken als auch das geplante Eröffnungsdatum im Jahr 2020 eingehalten werden. Wiebke Rösler, die Vorsteherin des Amts für Hochbauten, lobte die architektonischen Qualitäten des Werks von David Chipperfield, die mit jeder fertiggestellten Bauetappe besser fassbar würden. «Alles sei von A bis Z durchdacht, vor allem die grosse Eingangshalle mit dem Durchgang zum Garten der Künste wirke wie aus einem Guss», zitiert die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– «Vom Stadtrand in die Mitte gerückt»: Am Zürcher Bahnhof Stettbach entsteht eine neue Überbauung mit fast 300 Wohnungen. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» berichten.



– «Günstige Räume fürs Kleingewerbe»: Die Stadt Zürich präsentiert eine neue Strategie zur Vermietung von Gewerberäumen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Die Stadt Zürich testet auf vier Strassenabschnitten Tempo 30 in der Nacht. «Das ist aus mehreren Gründen bedenklich und unverhältnismässig», kommentiert die «NZZ».



– Das ‹Royal Institute Of British Architects› hat die Architekten Barozzi Veiga für das Bündner Kunstmuseum in Chur ausgezeichnet. Die Südostschweiz informiert.



– Die zweite Vernehmlassungsrunde zum Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetz sieht mehr Kompetenzen für die Gemeinden vor, berichtet die «Basler Zeitung».