In Zukunft nicht nur am Neubau? Solarfassade am Neubau des Amts für Umwelt und Energie in Basel. Fotos: Daisuke Hirabashi

Auf jedes Dach soll eine Solaranlage

Die Kantone erwägen eine Solar-Pflicht für Hauseigentümer, berichtet der «Tages-Anzeiger». Ausserdem in der Presse: das Büro Van de Wetering gewinnt in Chur und Nyon erweitert das Musée du Léman.

Urs Honegger 25.01.2022 11:05