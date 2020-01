Der «Mjøsa Tower» soll das höchste Holzhochhaus der Welt werden. Fotos: «Metsä Group» auf Youtube

In der Presse: Wie in Norwegen Holzhochhäuser aus dem Boden wachsen, wie bei der Sanierung der Monbijoustrasse in Bern Bäume geschützt werden und ein vertrauliches Dokument, das Fragen zum Rosengarten aufwirft.

Anna Raymann 29.01.2020 10:03

Holz ist nicht mehr nur ein Baustoff für romantische nordische Einfamilienhäuschen – es sei zu einem potenziellen Konkurrenten für Beton geworden, schreibt die «NZZ» und spricht mit Per Reigstad, führender Architekt bei dem Bergener Architekturbüro «Artec»: «Holz haben wir in Norwegen genug. Doch bisher haben wir diesen Rohstoff – anders als etwa die Schweden oder die Finnen – zu wenig gut genutzt.» In der Zeitung erzählt Reigstad vom Bau des vierzehnstöckigen «Treets» (Baum) in Bergen. Neben einer Trägerkonstruktion aus einheimischer Produktion kamen vorfabrizierte Module aus dem Baltikum zum Einsatz. Die Aussenverkleidung bestehe aus Stahl, nur alle vier Stockwerke sei eine Betonbodenplatte verbaut worden. Inzwischen seien die technischen Bedingungen gegeben, dass Holz städtebaulich eine grössere Rolle als bisher übernehmen könne, das «Netto-null-Haus» rücke in Griffweite. Nun müsse die Betonindustrie «mit dem Holzbau arbeiten statt gegen ihn.»

Weitere Meldungen:

– In Baar ist ein Grossprojekt mit 350 Wohnungen bei der Spinnerei an der Lorze geplant. Im Regionaljournal von «SRF» spricht Michael Camenzind, der für die Bauherrschaft den Studienwettbewerb leitet.

– Kurz vor der Abstimmung wirft ein vertrauliches Dokument Fragen zur Verkehrskapazität am Rosengarten auf. Der «Tages-Anzeiger» informiert.

– Ein Gerichtsurteil lässt die ZKB kalt, sie hält am Seilbahn-Projekt fest. Die Mehrheit der Zürcher wolle die Bahn, sagt sie. Was jetzt im Streit passiert, resümiert der «Tages-Anzeiger».

– Der SVP-Gemeinderat Stefan Urech kehrt dem Vorstand der IG Hardturm den Rücken. Der Streit entzündet sich an einem Veranstaltungshinweis, meldet die «NZZ».

– Bei der Gesamtsanierung der Monbijoustrasse in Bern will die Stadt Bäume erhalten statt fällen. Es wäre ihr erstes Projekt, das aktiven Baumschutz umfasst, schreibt die «BZ».

– Die Geschäfte der grossen Internet- und Technologiekonzerne laufen derzeit rund. Allerdings könnten Innovationen den Sektor in nächster Zeit völlig umwälzen, schreibt die «NZZ».

– Um Innovationen geht es auch in der «Republik»: Die Luftfahrt-­Industrie wartet mit diversen E-Flugzeug-Projekten auf. Können wir also bald mit gutem Klimagewissen in die Ferien fliegen?

– Eine Markhalle auf dem Rhein - weg mit Basels mittelalterlichen Altstadt: Diese Visionen von Architekt Friedrich Keck waren Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur technische Studien, sondern auch Entwürfe für eine moderne Stadtgesellschaft. Die «BZ» berichtet.