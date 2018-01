Architekten für den Schloss-Umbau nominiert: Der Projektwettbewerb für den Umbau des Schlosses Rapperswil geht in die zweite Runde, berichtet die «Südostschweiz». Aus 70 Bewerbungen wurden elf Teams für die Bearbeitung des Projekts nominiert. Im Frühling startet dieses nun in die nächste Phase. Ein wichtiges Element ist die Neuorganisation im Bereich der gesamten Erschliessungszone im Osten des Hauptgebäudes. Dort befindet sich unter anderem der Haupteingang des Schlosses. Die Neuorganisation in diesem Bereich soll die erforderliche Entflechtung und eine bessere Lenkung der Besuchergruppen ermöglichen. Im Projektwettbewerb ist daher die Neugestaltung dieser Erschliessungszone eine zentrale Aufgabenstellung.