Die lauteste Strasse Zürichs ist die Rosengartenstrasse.

Jonathan Jäggi 24.11.2021 09:52

Die Zürcher Nationalbank hat für alle Schweizer Mietwohnungen analysiert, wie exponiert diese gegenüber Strassenlärm sind. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Dabei zeigt sich, dass Genf und Lausanne zusammen mit Lugano zu den drei Städten mit der höchsten Belastung gehören. Nur gerade 4 Prozent aller Adressen in Genf liegen an einer ruhigen Lage. In Zürich, der grössten Stadt der Schweiz, trifft das nur auf 8 Prozent der Wohnungen zu. Deutlich ruhiger lebt es sich in Aarau, Winterthur und Bern. Der Bericht sucht aber auch nach Lösungen. So hätten Neubauten einen viel besseren Lärmschutz und würden mit einer höheren Ausnützung dem Wohnungsmangel in den Städten entgegenwirken. Tempo 30 bezeichnet die ZKB als «wirkungsvolle, für die Mobilität aber auch sehr drastische Möglichkeit», um den Lärm zu reduzieren. Neue Informationstechnologien in den Autos könnten zukünftig die effizientere Nutzung der Strasse fördern. Zudem habe die Weiterentwicklung von Strassenbelägen durchaus Potenzial.

Weitere Meldungen:



