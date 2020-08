Ein Experte erklärt im Interview mit der «Basler Zeitung», wie die Akustik im erweiterten Stadtcasino Basel funktioniert. Fotos: Roman Weyeneth

Urs Honegger 17.08.2020 11:30

«Der Musiksaal des Stadtcasinos hat tatsächlich eine grossartige Grundakustik», erklärt der Akustikexperte Dirk Noy im Interview mit der «Basler Zeitung». «Es gibt diesen Eindruck, dass alte Säle immer besser klingen als neue, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit wurden diejenigen alten Säle, die eine schlechte oder mittelmässige Akustik hatten, einfach abgerissen; die guten sind heute noch da, und nur diese werden wahrgenommen.» Die Akustik im erweiterten Stadtcasino sei de facto dieselbe geblieben: Die Installation der neuen Lüftung im Casinokeller hätte einen merklichen Effekt auf die Saalakustik haben können, aber zum Glück habe man diese im Griff. «Die Lüftung arbeitet hier wie auch in anderen Sälen mit grossen Volumina bei niedriger Luftgeschwindigkeit. So bleibt der Schallpegel idealerweise unterhalb der Hörschwelle», erklärt Noy. In neu gebauten Sälen, wie das KKL Luzern und die Elbphilharmonie in Hamburg, würden variable, mechanische Vorrichtungen eingebaut, mit denen sich der Saal akustisch verändern lässt. «Ein Top-Ten-Saal wie das Stadtcasino so aufzurüsten, wäre allein wegen des Denkmalschutzes quasi Blasphemie», sagt Dirk Noy.



