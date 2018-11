Heute vor 25 Jahren wurde das besetzte Fabrikareal Wohlgroth im Zürcher Kreis 5 von der Polizei zwangsgeräumt. Fotos: zureich.info

Urs Honegger 23.11.2018 10:46

Heute vor 25 Jahren wurde das besetzte Fabrikareal Wohlgroth im Zürcher Kreis 5, das rund 100 Personen als Lebens-, Kultur- und Wohnraum nutzten, von der Polizei zwangsgeräumt. Im «Tages-Anzeiger» schauen zwei ehemalige Bewohner zurück. Die Erfahrungen aus der Wohlgroth seien in andere Besetzungen und Projekte weitergetragen worden, bis heute: Ego-City, Sihlpapier, Binz, der Autonome Beauty Salon, Labitzke, jetzt das Koch-Areal. «Im Gegensatz zur Wohlgroth fehlt bei diesen Projekten aber die Durchlässigkeit – wenn sich nicht gerade Stadtrat Leutenegger veranlasst sieht, da mal wegen Nachtruhestörungen persönlich und medienwirksam vorbeizuschauen, weiss man eigentlich nicht, was da drin abgeht und entsteht», sagt Mischa Brutschin und sieht rückblickend auch Versäumnisse: «Wir hätten diesen Hintergrund, den uns dieser zentrale Standort bot, zusammen mit der grösstenteils offenen Quartierbevölkerung oder der IG Kreis 5 besser für die Stadtentwicklungsthematik nützen können und sollen.»



Weitere Meldungen:



– Die Saga um einen Uferweg am Wohlensee (BE) nimmt eine überraschende Wendung: Vor Bundesgericht siegen die davon tangierten Hausbesitzer. Der «Bund» berichtet.



– «Gebaut, um es wieder abzureissen»: Basler Politiker versuchen, das provisorische Roche-Parkhaus zu retten. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Nach einer 18-monatigen Restauration für 16 Millionen kehrt das Dampfschiff «Rhône» auf den Genfersee zurück. «24heures» berichtet.



– Seit die Zürcher Katholiken ihren Glauben frei ausüben dürfen, sind 117 Kirchen entstanden. Ein Buch dokumentiert sie alle. Die «NZZ» berichtet.



– Der neue Direktor des Schweizerischen Nationalparks hat klare Vorstellungen, in welche Richtung sich der Nationalpark entwickeln sollte. Die «Südostschweiz» informiert.