us wiederverwendeten Bauteilen aus der Region gebaut: der temporäre Pavillon von Isla architects auf dem Dreispitz-Areal (Rendering).

Die ‹Basler Zeitung› zeigt Highlights aus dem Programm der Architekturwoche Basel. Ausserdem in der Presse: die Neugasse-Abstimmung in Zürich und Leuchtanzeigen in Berner Altstadt.

Urs Honegger 10.05.2022 10:43

«Alles, was Sie schon immer über Architektur wissen wollten» Die ‹Basler Zeitung› zeigt Highlights aus dem Programm der Architekturwoche Basel. Ausserdem in der Presse: die Neugasse-Abstimmung in Zürich und Leuchtanzeigen in Berner Altstadt. 10.05.2022 10:43

«Es gibt wenig, was in einer Stadt so viel Gesprächsstoff liefert wie die Art und Weise, wie sie gestaltet wird. Ob Fachleute oder Laien, die Meinungen bei neu zu bauenden Gebäuden oder zu entwickelnden Arealen sind so zahlreich wie unterschiedlich.» So beginnt die ‹Basler Zeitung› heute den Artikel über die erste Architekturwoche Basel, die gestern Abend begonnen hat und bis Sonntag dauert. Die ‹Baz› verweist auf drei Highlights: den temporären Pavillon von Isla architects aus Mallorca auf dem Dreispitz-Areal, der vollständig aus wiederverwendeten Bauteilen aus der Region besteht; die Führungen auf dem Baselink-Areal und die Interventionen der Basler Architektinnen Charlotte Truwant, Dries Rodet und Melissa Freudiger, die während der ganzen Woche die starke Verbindung der Stadt mit dem Wasser sicht- und hörbar machen. Weitere Meldungen: – «Wie viele günstige Wohnungen sind genug?»: Die SBB planen in der Stadt Zürich einen anscheinend mieterfreundlichen Neubau. Doch der AL-nahe Verein Noigass will mehr. «Dies könnte das Bauvorhaben mit 375 Wohnungen gefährden», schreibt die ‹NZZ›. – «Leuchtanzeigen in Berner Altstadt»: Der Heimatschutz schlägt eine Alternative zu den umstrittenen Leuchttafeln vor. Bernmobil will sich dem Dialog nicht verschliessen, schreibt der ‹Bund›. – «Alter Käsespeicher erhält bernischen Denkmalpflegepreis»: Ein Emmentaler Ehepaar hat einen alten Käsespeicher in Eggiwil restauriert. Dafür erhält es den Denkmalpflegepreis des Kantons Bern. Der ‹Bund› berichtet. – «So sollen die Langen Erlen für alle besser werden»: Bereits in drei Jahren könnten im Naherholungsgebiet am Fluss Wiese in Basel die Bagger auffahren. Besucherinnen und Besucher können eigene Ideen einbringen. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – Die Thurgauer Gemeinde Sirnach präsentierte ein neues Werkzeug, um das Räumliche Leitb...