Alles für die Show

Anfang des Jahres wurde «The Dubai Frame» eingeweiht. Der goldene Rahmen zementiert das Zeitalter der Simulation, schreibt die «NZZ» . Der Neubau, der in den Zabeel Park etwas ausserhalb des von Hochhäusern geprägten Stadtzentrums gestellt wurde: Zwei senkrechte Türme, je 150 Meter hoch, sind mit zwei waagerechten, 93 Meter langen Riegeln verbunden, die Aussenverkleidung ist vergoldet und mit Ornamenten versetzt. «Die wohl günstigste Form des Stadtmarketings und der harmloseste Ausdruck einer zur Fotokulisse degradierten Architektur», heisst es im Bericht.

– Bei der Planung für das Gaswerkareal in Bern kommt es morgen im Stadtrat zur grossen Auslegeordnung. Verhandelt werden Dichte, Gaskessel und die Abfindung Losinger Marazzis, schreibt die «BZ» .

– Der Spitalneubau in Brig ist auf Kurs: Das Vorprojekt für das neue Spitalzentrum Oberwallis ist abgeschlossen, berichtet der «Walliser Bote» .

– Das Who is Who der Kunstszene trifft sich dieses Wochenende anlässlich der Engadin Art Talksin Zuoz, berichtet die «Südostschweiz» (Artikel nicht online). Mit dabei auch die Architekten Adrian Villar Rojas und Rem Koolhaas.