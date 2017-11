Absage an den Business-Airport

Text: Urs Honegger / 27.11.2017 11:06

Die drei Standortgemeinden lehnen die Pläne des Bundes für den Militärflugplatz Dübendorf ab. «Mit deutlichen Mehrheiten unterstützen sie das alternative Konzept der Region, schreibt die «NZZ». Etwas Klarheit habe die Abstimmung zum Innovationspark geschaffen: «Die Dübendorfer haben nichts dagegen, dass ein Teil des Flugplatzareals Hochschulinstituten und innovativen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird», kommentiert die «NZZ». Jetzt verlangten die lokalen Politiker ein Umschwenken des Bundes, schreibt der «Tages-Anzeiger». Dort sei das Alternativkonzept der Gemeinden jedoch kein Thema mehr. Die Abstimmungsresultate seien für den Bund nicht bindend, da die Luftfahrt abschliessend in der Kompentenz des Bundesrats liege.

Weitere Meldungen:



– Die Thurgauer Stimmbevölkerung sagt Ja zum Erweiterungsbau 2 der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) in Kreuzlingen. Das «St. Galler Tagblatt» informiert.



– «Guter Start für entscheidende Tram-Runde»: Erneut hat die Stadt Bern an der Urne sehr klar Ja gesagt zu einem Tram von Bern nach Ostermundigen, berichtet der «Bund».



– «Triumph für das Läufelfingerli»: Das Baselbieter Stimmvolk spricht sich mit 65 Prozent gegen die Stilllegung der S9 aus. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Liestal spricht sich deutlich für die Quartierplanung Bahnhofcorso aus. Damit könnte am Bahnhof ein Hochhaus entstehen, schreibt die «Basler Zeitung».



– Das auf dem Montana-Areal in Klosters (GR) geplante Luxushotel kann nicht gebaut werden. Die Vorlage wurde abgelehnt. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Lausanne-West zeichnet mit dem «La Distinction de l’Ouest» herausragende Bauten aus. «24heures» war bei der öffentlichen Jurysitzung dabei.