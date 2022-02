Und es geht doch: Die Sanierung des Le Lignon in Genf bekam letztes Jahr Hochparterres Goldenen Hasen für Architektur. Auch Silber und Bronze gingen an Umbauten. (Foto: Paola Corsini)

Palle Petersen 24.02.2022 10:08

Abrisswahn und Sanierungszucker Klima(nicht)bau in der Presse: Der Tages-Anzeiger schreibt über die Tabula-Rasa-Stadt Zürich und den erstarkenden Widerstand. Die NZZ erklärt die klugen Vorschläge der Bankiervereinigung für mehr Sanierungen. 24.02.2022 10:08

«Experten und Politikerinnen sind sich einig: Weiterbauen ist besser als platt machen. Doch die Zürcher Wirklichkeit ist eine andere.» So schreibt der ‹Tages-Anzeiger› heute. Die Tabula-Rasa-Stadt Zürich – so sagen Heimatschützer, bekannte Architektinnen und Stadtbauaktivisten unisono – beruhe auf ökonomischem Optimierungswahn, für den Weiterbau hinderlichen Normen und Blindheit gegenüber gewachsener Sozialstrukturen. Doch langsam wendet sich das Blatt: Kürzlich erklärte eine Mehrheit «von AL bis FDP» im Stadtparlament, «dass Ersatzneubauten nicht zur neuen Zürcher Netto-Null-Strategie passten». Und auch am ETH-Architekturdepartement gehe es immer öfter um Aufstockungen und Umbauten statt darum, «makellose Objekte zu schaffen». Und gleich noch mehr good news: Die Bankiervereinigung hat eine Massnahmenliste vorgelegt, um energetische Gebäudesanierungen zu fördern. Um die Klimaziele zu erreichen müsste die Quote von einem auf drei Prozent steigen. Die ‹NZZ› (Artikel nicht onlin...