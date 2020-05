Der Hof im Neubau an der Berner Rathausgasse 61 von Buol&Zünd Architekten. Fotos: HIG Immobilien Anlage Stiftung

Rahel Marti 15.05.2020 12:02

Ein Abriss in der integral geschützten Berner Altstadt ist selten. Doch die Rathausgasse Nummer 61 sei gemäss den denkmalpflegerischen Abklärungen kein schützenswerter Bau mehr, berichtet der Bund - zu oft wurde das Haus umgebaut. Seit 1928 befand sich das Kino Capitol in dem Gebäude. Wichtige Elemente bleiben natürlich erhalten – der Laubenbogen, der Gewölbekeller, der Art-déco-Eingang an der Kramgasse und die gesamte Barockfassade dieser Seite: Sie sind in das Neubauprojekt integriert. Dieses stammt von Buol & Zünd Architekten, die den Wettbewerb dafür gewannen. Sie bauen wieder ein Wohnhaus an die Rathausgasse 61.

Der Kino-Einbau sei damals zwar «in seiner ursprünglichen Form architektonisch anspruchsvoll» gewesen, sagt der stadtbernische Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross im Bund. Allerdings seien dazu insgesamt vier Altstadthäuser abgebrochen worden. Rückblickend gilt der Umbau als Bausünde, die sogar jene städtischen Eigenschaften verletzte, welche die Unesco 1983 eigentlich dazu veranlasste, die Berner Altstadt ins Weltkulturerbe aufzunehmen. «Der Eingriff ignorierte nicht nur den mittelalterlichen Stadtgrundriss mit seiner Parzellenstruktur und den Brandwänden, sondern auch die typischen Gebäudeformen der Altstadt», sagt Gross. Anstatt zweier paralleler Häuserzeilen entlang der Gassen sei ein riesiges Bauvolumen quer dazu eingefügt worden. «In der Dachlandschaft entstand so eine Anomalie, die typische Hofbildung verschwand.»

