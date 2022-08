Das Auto hat in der Stadt keine Zukunft. Zu diesem Schluss kommen die Teilnehmer eines Podiums des Städtebauverbands. Foto: Nabeel Syed on Unsplash

Der Städtebauverband positioniert sich am Jahrestreffen als Promotor eines klimafreundlichen Umbaus, schreibt die ‹Basler Zeitung›. Privater Verkehr passe nicht ins 21. Jahrhundert, hielt der Sozialpsychologe Harald Welzer in seinem Referat im Theater Basel fest. Die westliche Welt müsse neue Rezepte finden, um die Klimakatastrophe zu bewältigen. Nun sei «Exnovation» notwendig statt Innovation. Thema waren neben dem Verkehr auch Städteplanung, Gebäudesubstanz und erneuerbaren Heizungen. Weiter in der Presse: – Mit zwei Solarkraftwerken in Gondo und Grengiols wollen bürgerliche Politiker gegen die drohende Strommangellage vorgehen, so der ‹Tages-Anzeiger›. Selbst mit Notrecht kommen ihre Vorschläge zu spät. – «Stickerei kann bisweilen hochpolitisch sein»: Historische Handarbeiten aus Graubünden stehen im Bündner Kunstmuseum aktuellen Textilwerken gegenüber, berichtet die ‹Bündner Zeitung›. Und schreibt, warum die Ausstellung weit mehr ist als ein «Frauenthema». – UBS und ETH lancieren 40-Millionen-Partnerschaft, um Jugendliche für technische Fragen zu begeistern. Die ‹Neue Zürcher Zeitung› berichtet. – In St.Gallen wird um die Zukunft der Volière im Stadtpark gestritten, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. Die Hauptversammlung der knapp 150-jährigen Voliere-Gesellschaft sollte Klarheit schaffen – das Gegenteil kam dabei heraus....