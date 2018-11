Der neue HSG-Campus soll auf dem Platztor-Areal entstehen.

Der Kanton konnte die erforderlichen Grundstücke für die Erweiterung der Universität sichern. Am Montag sprach sich der Kantonsrat für den 160-Millionen-Kredit aus. Das gesamte Platztor-Areal am Rande der nördlichen Altstadt umfasse eine Fläche von 9506 Quadratmetern und solle als neuer HSG-Standort Kapazität für 3000 Studierende bieten. «Das St. Galler Stadtparlament hat dem Verkauf der ehemals städtischen Liegenschaften an den Kanton mit der Auflage zugestimmt, dass das gesamte Platztor-Areal mit einem städtebaulich vorzüglichen Projekt und universitären Nutzungen zu überbauen und der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zuzuteilen sei», berichtet das «Tagblatt». Eine entscheidende Rahmenbedingung für die Universität sei zudem die Erreichbarkeit und eine effiziente Mobilität. Nach der Genehmigung der Vorlage werde dann das konkrete Bauprojekt mit einem Architekturwettbewerb ermittelt und ausgearbeitet.

