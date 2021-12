«Es müssen praktisch alle Öl- und Gasheizungen ersetzt werden»: der Zürcher Gemeinderat will bis 2040 netto null erreichen. Fotos: Uwe Conrad via Unsplash

Der Zürcher Gemeinderat will die Treibhausemissionen bis 2040 auf netto null reduzieren. Die «NZZ» berichtet. Ausserdem in der Presse: Ein Ansatz zur Zweitwohnungspolitik und Bündens längste Hängebrücke.

Urs Honegger 16.12.2021 10:40

«Vor zwei Jahren verlangte die sogenannte Klima-Allianz des Zürcher Gemeinderats noch völlig Unmögliches», berichtet die «NZZ» heute: «Im Gleichklang mit der allwöchentlich vor dem Rathaus demonstrierenden Klimajugend wollte sie die Treibhausgase bis ins Jahr 2030 auf netto null senken.» Gestern hat der Zürcher Gemeinderat mit grosser Mehrheit beschlossen, die Treibhausemissionen bis 2040 auf netto null reduzieren. «Auch dies ist ein noch sehr ehrgeiziges Ziel», meint die Zeitung weiter: «Es müssen praktisch alle Öl- und Gasheizungen ersetzt werden, die Leistung des öffentlichen Verkehrs muss um 40 Prozent gesteigert, jene des Autoverkehrs um 15 Prozent gesenkt werden. Die noch nötigen Fahrzeuge sollen von Benzin und Diesel auf Strom umgestellt werden.»



Weitere Meldungen:



– «Ab 2030 keine neuen Ölheizungen mehr in der EU»: Nach vielen luftigen Worten wird langsam greifbar, wie die Kommission die Europäische Union bis 2050 klimaneutral machen will. Die «NZZ» berichtet.



– «Aesch im Clinch mit dem Kanton Solothurn»: Die Gemeinde Aesch wehrt sich gegen die Pläne des Kantons Solothurn für den Anschluss Dornachs an die Autobahn A18. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Bündens längste Hängebrücke soll in Disentis stehen»: Zwischen Mumpé Medel und Disentis soll eine Brückenverbindung realisiert werden. Mit einer Spannweite von 280 Metern – ein Rekordwert. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Ein Ansatz zur Wohnungspolitik»: Davoser Zweitwohnungsbesitzer wären bereit, einen Beitrag zur Wohnraumentwicklung zu leisten. Das hat eine Befragung zutage gefördert. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Ein misslungener Befreiungsschlag»: Das Kunsthaus Zürich und die Stiftung Bührle versprechen Transparenz und Anpassungen, lassen aber noch immer zu viele Fragen offen. Die «NZZ» kommentiert.