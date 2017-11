«190 Millionen Franken in den Rhein geworfen»

Text: Urs Honegger / 3.11.2017 11:56

«Das Naturhistorische Museum Basel, das sich seit 1849 am derzeitigen Standort befindet, in unmittelbarer Nähe zu anderen Basler Museen und zusammen mit ihnen sozusagen ein Museumsviertel bildet, könnte seine Ausstellungsfläche auch am derzeitigen Standort ohne grossen Aufwand erweitern, wenn Nachbargebäude, die derzeit durch die Universität genutzt werden, einbezogen würden», schreibt die «Basler Zeitung». Der von EM2N Architekten geplante Turm sei reine Platzverschwendung und die riesige Beschriftung des Gebäudes «im Trump-Stil» störend.«Ein grosses Manko ist zudem das fehlende Grün, dass hier kein parkähnlicher Aussenraum vorhanden ist» heisst es weiter. Und: «Nicht zeitgemäss und vor allem unpassend für ein naturhistorisches Museum ist zudem die katastrophale Energiebilanz, die beim Bau dieses Gebäudes am Ende resultieren wird, die graue Energie, die in diesen Bau gesteckt werden muss, um der Störfallverordnung zu genügen.» Bereits nach dem Wettbewerb hatte die «Basler Zeitung» gegen das Projekt geschossen.

Weitere Meldungen:



– «Energieproduktion kann wichtiger sein als der Landschaftsschutz»: Der Bundesrat hat definiert, ab wann Windturbinen und Wasserkraftanlagen von nationalem Interesse sind. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wächst. In Wädenswil soll deshalb ein Neubau mit Labor- und Technikräumen entstehen. Die «NZZ» informiert.



– «Wie Millennials wohnen wollen»: Die Generation der jungen Erwachsenen macht vieles anders als die ihrer Eltern – aber wie wohnt sie eigentlich? fragt die «NZZ».



– «Meyer Burger wirft das Handtuch»: Der Solarausrüster stellt bis Ende 2018 die Produktion in Thun ein. Ein Teil der Fertigung wird nach China verlagert. Die «NZZ» berichtet.



– Der Berner Gemeinderat soll das Potenzial von selbstfahrenden Fahrzeugen bei der Erschliessung von Quartieren prüfen. Der Testbetrieb der Freiburgischen Verkehrsbetriebe zeigt allerdings noch Kinderkrankheiten, schreibt der «Bund».