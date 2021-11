In der Siedlung «Espenhof Nord» baut die Arbeitsgemeinschaft Bollhalder Eberle + Theres Hollenstein mit Planetage Landschaftsarchitekten für die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) das Projekt «Muchacho con pipa». Fotos: Bollhalder Eberle + Theres Hollenstein / Stadt Zürich

Urs Honegger 09.11.2021 09:15

Bis 2035 muss die Stadt Zürich gemäss ihrer Altersstrategie 1000 neue Alterswohnungen bauen. Realisieren wird sie die Stiftung Alterswohnungen (SAW). «Die 1950 gegründete SAW bietet in 34 Siedlungen über 2000 preisgünstige und behindertengerechte Wohnungen mit Unterstützung je nach Bedarf an. Um das Ziel der Altersstrategie zu erreichen, muss die Stiftung 50 Prozent mehr Wohnungen bis 2035 bereitstellen», schreibt die «NZZ». Dazu will die SAW den Bestand ausdehnen durch Zukäufe und Nachverdichtung in bestehenden Siedlungen. Zudem möchte die Stiftung künftig vermehrt Kooperationen eingehen. Eine enge Zusammenarbeit strebt die SAW mit anderen gemeinnützigen Wohnbaustiftungen, Genossenschaften und städtischen Liegenschaften an. Momentan gestalte die Stiftung eine Musterwohnung, um neue Technologien auszutesten.



Weitere Meldungen:



– «Schönstes Schulhaus in der Region»: Das «St.Galler Tagblatt» berichtet über die Tage der offenen Tür im neuen Primarschulhaus Feld in Azmoos von Felgendreher Olfs Köchling Architekten.



– «Erleichterte Zwischennutzungen: Nun gibts auch Pro-Komitee»: 20 Tage vor der Abstimmung über neue Regeln für Zwischennutzungen in der Stadt Bern sind nun auch die Befürworterinnen und Befürworter an die Öffentlichkeit getreten. Der «Bund» informiert.



– «12 Jahre Bauzeit für gerade mal 2,8 Kilometer Autobahn»: Die «unendliche» Geschichte der A98 Bei Badisch-Rheinfelden wird das neue Stück eröffnet. Der Bau war ein Kraftakt, schreibt die «Basler Zeitung».



– Die Hallen auf dem Beaulieu-Areal in Lausanne werden bis zu ihrem Abriss im Jahr 2026 zwischengenutzt. «24heures» informiert.



– «Genua sehnt sich zurück nach altem Glanz»: Die ligurische Hafenstadt war einst ein mächtiger Handelsknotenpunkt – doch das Centro Storico hat schwer gelitten, schreibt die «NZZ».



– «Game-Welthit aus Schlieren geht in die nächste Runde»: Das Videospiel «Landwirtschaftssimulator» hat eine riesige Fangemeinde. Nun lanciert die Firma Giants Software die neuste Erweiterung. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.