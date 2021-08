Geplant und gescheitert: «Casino-Komplex» Swiss Marina in Rorschach.

Das «St.Galler Tagblatt» zeigt die grössten und kontroversesten Projekte. Ausserdem in der Presse: ein neues Stadtzentrum für Prilly, ein Ersatzneubau für die Hardau in Zürich und ein Herz für Neophyten.

Urs Honegger 26.08.2021 10:36

«Vieles wurde bisher am und um den Bodensee herum geplant», schreibt das «St.Galler Tagblatt» heute. «Vieles wurde von Volk und Regierung abgelehnt, einige Projekte kämpfen sich noch heute durch jahrelange Rechtsstreitereien.» Die Zeitung listet die «grössten und kontroversesten» Projekte auf: Vom «gigantischen Casino-Komplex» Swiss Marina in Rorschach, den interkontinentalen Hafen, den Seeuferweg in Rorschacherberg bis zum Windpark Salen-Reutenen.



Weitere Meldungen:

– Das Büro Varia Paysage gewinnt den Wettbewerb für die Neugestaltung des Stadtzentrums der Gemeinde Prilly bei Lausanne. «24heures» berichtet.



– «Neubau statt Sanierung der Hardau-Siedlung»: Der Zürcher Gemeinderat stimmt für einen 70-Millionen-Kredit für einen Ersatzneubau der Wohnsiedlung Hardau I. Die «NZZ» informiert.



– «200 Millionen Franken für Stiftungen und mehr Häuserkäufe durch die Stadt»: Die Die SP der Stadt Zürich ziehen mit einer neuen Volksinitiative für den gemeinnützigen Wohnraum in den Wahlkampf. Die «NZZ» berichtet.



– «Ein Zweckbau begeistert die Fachwelt»: Das Architekturbüro Bearth und Deplazes hat den Preis Beton 21 gewonnen. Das freut auch den Kanton, schreibt die «Südostschweiz».



– «Drei Varianten für die Entwicklung des Areals ‹Drei Könige› in Sevelen»: Eine Studie zeigt auf, wie die erworbene Liegenschaft wiederbelebt werden könnte: mit Restaurant, Dorfplatz, Gemeindesaal und Mantelnutzung. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Streit um Eigenmietwert trifft die Bergkantone»: Die von Hauseigentümern ersehnte Reform wirft knifflige Fragen um Chalets und Schuldzinsen auf. Die «NZZ» berichtet.



– «Willkommen, liebe Neophyten!»: Fremde Pflanzen werden von Naturschützern rigoros bekämpft. Die «NZZ» bringt ein «Plädoyer für mehr Liberalismus im Garten».