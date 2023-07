Sieht es am Aletsch bald so aus? Gokulan Manoharan, Studio Günther Vogt, D-ARCH, ETH Zürich. Unter Verwendung von: Martin Ruetschi/Keystone Fotos: Gokulan Manoharan

Erneuerbare Energie in den Alpen: Wo bauen und wo nicht? Was passiert, wenn die Gletscher schmelzen? Das ‹Magazin› präsentiert die Gesamtsicht des Lehrstuhls Vogt der ETH. Weiter in der Presse: Stadtvisionen, Tessiner Bauzonenbedarf und Wölfe im Jura. 03.07.2023 08:50

Die Alpen sind unter Druck. Die Energiewende, der wachsende Tourismus und Verkehrsbedürfnisse wecken Ansprüche ans Gebirge. Und dann werden durch den Gletscherschwund viele Gebiete "frei". Diese raumplanerischen Herausforderungen geben zu reden. Eine Gesamtsicht aufs Gebirge bringt ein Team um den Landschaftsarchitekten Günther Vogt und den Hydrologen Rolf Weingartner, letzten Samstag präsentiert im Magazin des ‹Tages-Anzeigers›. Darin stecken viele Jahre Arbeit mit Studierenden an der ETH. Auch weitere Fakten zum Energiewandel tauchen auf: Ahnen tat man es schon länger, die landschaftsplanerischen Konflikte sind gross: Die Schweiz gehört beim Ausbau der erneuerbaren Energie zu den Schlusslichtern in Europa. «Nur in Rumänien, Tschechien, Slowenien, der Slowakei und Lettland wird derzeit pro Kopf weniger Solar- und Windstrom produziert», so die ‹NZZ›. Weitere Meldungen: - Bern hat eine neue Stadtplanerin: Jeanette Beck stellte ihre Zukunftsvision für Bern vor. Der ‹Bund› berichtet, ebenso über das Fazit des abtretenden Stadtplaners Mark Werren. Und auch in Zug geschieht ähnliches. Die ‹Luzerner Zeitung› präsentiert die Gedanken der neuen Stadtarchitektin Gabriela Barman. - Im Tessin geht es raumplanerisch ans Eingemachte. Für den neuen Richtplan müssen die Gemeinden ihren Bauzonenbedarf für die nächsten 15 Jahre bestimmen. Das gibt zu reden, nachzulesen im ‹Corriere del Ticino›, mit einem Leitartikel. - Der Schriftsteller Lukas Gloor taucht in Gösgen in die Agglo ab. Dort, und nicht in Mali, verortet der Schriftsteller Timbuktu. Das ‹St. Galler Tagblatt› berichtet. - Die Biodiversität in der Schweiz nimmt rapide ab. Was Gartenbesitzer tun können, damit es mehr verschiedene Vogelarten im Garten hat, weiss der ‹Tages-Anzeiger›. - Auf die Spur des Wolfes begibt sich ‹24heures›: Den Tieren ...