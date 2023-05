Wettbewerb oder Direktauftrag? Ostschweizer Diskussion Direktvergabe statt Wettbewerbe bei öffentlichen Bauaufträgen in der Ostschweiz. Ist das richtig? Weiter in der Presse: Baupfusch im Ökoquartier, neue Windkraftgebiete im Kanton Zürich und Autobahngelüste. 12.05.2023 09:30

Ist die Ostschweiz eine Region des undurchsichtigen Bauaufträge? Die Vergabe eines Auftrags für eine Doppelturnhalle in Rorschach ohne Architekturwettbewerb gibt zu reden. Im ‹St. Galler Tagblatt› kommt der kritische Architekt Martin Engeler zu Wort. Er leitet die Geschäftsstelle des Vereins Beobachtung für Wettbewerbe und Ausschreibungen (BWA), der das Ostschweizer Bauwesen bewertet. Die Direktvergabe durch die Stadt ist kritisch: «Die öffentliche Hand unterliegt der öffentlichen Vergabeordnung», so Engeler. Aus Kostengründen nimmt aber offenbar der kreative Umgang mit der Vergabeordnung zu. Das führt zu ungleich langen Spiessen für Architekturbüros und Baufirmen. Ausserdem bevorzuge es Dumpingpreise und späte Überraschungen im Bau. Weitere Meldungen: - Das Neubau-Ökoquartier Osiris in Echallens kämpft mit Baupfusch. Es sei viel zu feucht in den Wohnungen und Baumaterialien werden nicht angelieftert, so ‹24heures› -Der Kanton Zürich scheidet neue Windkraft-Gebiete aus. Die Karte sei noch nicht offiziell, so der ‹Tages-Anzeiger›, aber mit Widerstand sei jetzt schon zu rechnen. - Der Kanton Waadt hat eine neue Flora. Seit 141 Jahren wurde nicht mehr aktualisiert, was im Kanton wächst. Mit 200 Freiwilligen konnte dies geändert werden. Buch und Ausstellung feiern das neue Werk, zu lesen in ‹24heures›. - Der Bundesrat unterstützt die Motion von Nationalrat Hess (SVP), die Autobahn A1 auf sechs Spuren auszubauen, wie der ‹Tages-Anzeiger› meldet. Viel Stau gibt es, ja. Aber widerspricht der Bund damit nicht den Zielen der Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene? Wie geht es wohl im Nationalrat weiter? - Naturkatastrophen als Katalysatoren für nationalen Zusammenhalt. Angeregt von Brienz GR sinniert die ‹NZZ› über die Rolle von Naturkatastrophen in der Schweiz. In Goldau 1806 gab es erstmals eine nationale Spe...