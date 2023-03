Die Stromleitungen sollten in Zukunft unter der Erde verlaufen – neben Schmalspurgleisen? Fotos: Gaëtan Bally

Noch ein Tunnel durch die Alpen? Der Ständerat meint, ja. Weiter in der Presse: Zürcher Gross-Bürozüglete der CS, Immobilien und Demographie, das Mudac in Lausanne und Agroforst in der Ostschweiz.

Der Grimseltunnel wird etwas wahrscheinlicher Noch ein Tunnel durch die Alpen? Der Ständerat meint, ja. Weiter in der Presse: Zürcher Gross-Bürozüglete der CS, Immobilien und Demographie, das Mudac in Lausanne und Agroforst in der Ostschweiz. 10.03.2023 11:31

Die Schweiz liebt Löcher: Der Ständerat spricht sich dafür aus, das Projekt "Grimseltunnel" weiter zu verfolgen. Dafür stimmten nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der Landkantone, auch Ständeräte aus Stadtkantonen finden das Projekt interessant. Dass es überhaupt zur Diskussion kommt, hat mit einer neuen Starkstromleitung vom Berner Oberland ins Wallis zu tun, die unter dem Berg verlaufen soll. Mehr dazu im ‹Tages-Anzeiger›: "An der Grimsel soll der drittlängste Eisenbahntunnel der Schweiz entstehen. Dank einem Brechstangen-Vorstoss aus dem Wallis und verständnisvollen Städtern." Auch die ‹NZZ› nimmt sich des Lochs an, ist aber skeptischer und zeigt die Position der ÖV-Unternehmen auf: «Eisenbahnromantik allein genügt nicht», wird der Bündner Ständerat Stefan Engler und Verwaltungsratspräsident der Rhätischen Bahn zitiert. Weitere Meldungen: – Büroveränderungen in Zürich: Die CS will sparen und zieht 1500 Arbeitsplätze aus den Dudler-Türmen (ex Sunrise-Towers) in Oerlikon ab, wie der ‹Tages-Anzeiger› meldet. Dabei geht es auch um weniger feste Arbeitsplätze und mehr "shared desks" – und die sollen im Uetlihof entstehen. – Droht dem Immobilienmarkt ein Grosscrash? Ein Demograph rechnet und meint ja, denn die Babyboomer stellen einen signifikanten Anteil der Einfamilienhausbesitzer, so die ‹NZZ›. – Das Mudac gibt zu reden: Geht eine wichtige Sammlung zum Schweizer Designpreis vielleicht nicht nach Lausanne, sondern nach Amerika? ‹24heures› analysiert. Das Museum hat aber jetzt eine eigene Longchamp-Tasche, ebenfalls zu lesen in ‹24heures›. – Neue Landwirtschaftsformen in der Ostschweiz im ‹Tagblatt›: Am Rorschacherberg gibt es einen Kastanienhain, Landwirtinnen und Landwirte lassen sich in die Kunst des Marronianbaus einführen. ...